Şüpheli paketlerin gölgesinde görev: hayat kurtaran ekiplerin sahadaki hikâyesi

konya'da bomba imha ekipleri sahaya ilk müdahaleyi yapıyor:

Herkesin şüpheyle yaklaşıp uzak durduğu paketler, Konya'daki bomba imha uzmanları için hayati risk taşıyan görevler anlamına geliyor. Tuzaklanmış bombalar, patlamamış el yapımı patlayıcılar ve şüpheli paketler gibi durumlarda hata kabul etmeyen ekipler, özel eğitimleri ve geliştirilmiş ekipmanlarıyla tehlikeyi bertaraf ediyor.

eğitim ve görev kapsamı:

Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliğinde görevli uzmanlar, Kriminal Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kurslarla sertifikalandırılıyor. Konya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki bomba uzmanı polis memuru Abdullah Paçal görev tanımını şöyle aktarıyor:

"Bomba uzmanı arkadaşlarımız, Kriminal Daire Başkanlığımızın verdiği eğitim kapsamında Bomba Uzmanlığı Temel Eğitim Kursu’nu başarıyla tamamlayarak sertifika almaktadır. İllerde görev yapan bu uzmanlar, tuzaklanmış ve patlamamış el yapımı bombalara müdahale etmek, müdahale sonucunda teknik analiz ve incelemeler yapmak ve bunlarla ilgili uzmanlık raporlarını düzenlemekle görevlidir. Görev alanımız; kirli bombalar, bombalar, şüpheli paketler ve şüpheli cisimlere yaklaşma, bunları etkisiz hale getirme ve imha etme ile atıklar üzerinde delil incelemesi ve analiz yapmayı kapsamaktadır. Bomba uzmanlarımız, Türkiye genelinde bu görevleri yerine getirmektedir".

yerli teknoloji sahada:

Sahada kullanılan yerli ve milli teknolojiler, ekiplerin riskleri azaltmasına ve etkin müdahale sağlamasına yardımcı oluyor. Paçal, bu alandaki gelişimi şöyle özetliyor:

"Bombalara müdahale ederken ülkemizde üretilen Ertuğrul bomba imha robotumuzu kullanıyoruz. Keşif ve gözetleme yapmak, bombayı bir yerden başka bir yere nakletmek ve gerekli incelemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullandığımız bu robot sayesinde, bazen bomba imha elbisesini giymeye gerek kalmadan üzerindeki kamera sistemleri aracılığıyla her türlü bombayı uzaktan inceleyebiliyor, müdahale ederek etkisiz hale getirebiliyoruz. ASELSAN tarafından sağlanan jammer cihazımız da her türlü karıştırma ve körletme işlemini gerçekleştirerek görevimizi en üst seviyeye çıkarmakta ve bizi çeşitli tehlikelerden uzak tutmaktadır. Teknik açıdan bu cihazlar bizim için yeterlidir. Dünyada meydana gelen olayların tamamı, kazanılmış deneyimlerin sonucudur ve bu deneyimlerin hepsi kanla yazılmıştır. Bizde temel kural, ‘ilk hatanın son hata olmasıdır’ çünkü bu cihazlar, geçmişte yaşanan olaylardan ve edinilen deneyimlerden yola çıkılarak üretilmiştir. Geçmişte bomba imha elbisemiz, robotumuz veya gerekli cihazlarımız olmadığı için müdahaleler sırasında can kayıpları yaşanmış; şehitlerimiz ve gazilerimiz olmuştur. Ancak bugün hem teknik hem de fiziksel açıdan çok üst seviyedeyiz. Bomba uzmanları olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok operasyonda ve kritik görevde yer almaktayız. Görevlerimiz kapsamında edindiğimiz tecrübeleri sahada da kullanıyoruz".

müdahale süreçleri ve operasyon ağı:

İhbar geldiğinde ekipler öncelikle haber merkezi üzerinden hızla yönlendiriliyor; olay yerine ulaşılır ulaşılmaz fizibilite ve risk analizleri yapılıyor. Paçal müdahale süreçlerini ve görev ağını şöyle aktarıyor:

"Herhangi bir ihbar geldiğinde öncelikle haber merkezi aracılığıyla olay yerine en hızlı şekilde hareket ederiz. Olay yerine ulaştığımızda şüpheli paketin veya şüpheli cismin konumuna göre müdahale noktasını belirler, yola çıkarken gerekli fizibilite çalışmalarını yaparız. Şehir merkezinde üç merkez ilçemiz ve 28 dış ilçemizde görev alıyoruz. Olay yerine ulaştıktan sonra risk analizi gerçekleştirir ve duruma göre şüpheli pakete müdahale ederiz".

Uzman ekipler, eğitimlerinden ve geçmiş deneyimlerden çıkarılan derslerle sahada hareket ediyor; hem teknik donanım hem de prosedürler, olası zararları en aza indirmeyi hedefliyor. Kamu güvenliğini sağlama sorumluluğu, ekiplerin hem hassasiyetini hem de hızını belirleyen en önemli etken olmaya devam ediyor.

Herkesin uzaklaştığı şüpheli paketlere onlar hayatlarını ortaya koyarak yaklaşıyor