Süreç kritik evreye girdi: Tanju Özcan mütalaaya karşı savunma veriyor

Bolu'daki duruşma bugün üçüncü celseyle devam etti

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında yürütülen davanın üçüncü duruşması, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda bugün saat 09.30'da başladı. Duruşma, salonun yetersizliğinden dolayı Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda oluşturulan özel salonda gerçekleştirildi. Dosyada aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan olmak üzere 19 sanık bulunuyor; 4'ü tutuklu.

Duruşma düzeni ve sanıkların katılımı:

Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tanju Özcan ile diğer tutuklu başkan yardımcısı Süleyman Can, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Özcan, duruşma öncesinde avukatları aracılığıyla salonda fiziken hazır bulunma talebinde bulunmuş; mahkeme heyeti bu talebi reddetti. Tutuklu diğer sanıklardan Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise salon içinde hazır edildi.

Mütalaa ve istenen ceza miktarı:

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki esas hakkındaki mütalaasını sunarak bazı suçlamalar yönünden ceza talebinde bulundu. Savcılık, Tanju Özcan hakkında nitelikli dolandırıcılık, zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs ve rüşvet alma suçlarından toplam 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianamede daha önce ilk etapta istenen aralık 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar olarak yer almıştı.

Mütalaada ayrıca, nitelikli dolandırıcılık iddiası bakımından etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutuklu 4 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi. Bu değerlendirmeler doğrultusunda dava karar aşamasına yaklaşmış durumda.

Bugünkü celsede, sanıklar ve taraf avukatları Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı savunmalarını sundu. İkinci celse sırasında Tanju Özcan’ın SEGBİS bağlantısı sırasında rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği kayıtlara geçmişti; bu nedenle duruşma ve sağlık durumuna ilişkin hassasiyetler dosyanın seyri açısından takip ediliyor.

Mahkeme heyeti, savunmaların tamamlanmasının ardından duruşmayı karara bağlama sürecine geçecek. Dava, yargılama sürecinin kritik bir evresinde bulunuyor ve karar beklenecek.

BOLU BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4’Ü TUTUKLU 19 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVANIN 3’ÜNCÜ DURUŞMASI BUGÜN BAŞLADI. CUMHURİYET SAVCISININ 217 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP ETTİĞİ VE KARAR AŞAMASINA GELİNEN DAVADA, MAHKEME HEYETİ ÖZCAN’IN DURUŞMA SALONUNDA FİZİKEN HAZIR BULUNMA TALEBİNİ REDDETTİ.