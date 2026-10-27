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Öğrenci hareketi sokaklara taştı: Novi Sad ve Belgrad'da kutlamalar sürdü

Öğrenci Listesi'nin zaferinin ardından Novi Sad'ta traktör konvoyları, Belgrad'da Slavija Meydanı'nda müzikli kutlamalar sürdü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 00:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Öğrenci hareketi sokaklara taştı: Novi Sad ve Belgrad'da kutlamalar sürdü

Kutlamalar ve sokak tepkileri:

Pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından Sırbistan sokakları Öğrenci Listesi’nin destekçileriyle doldu. On iki yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı makamlarında iktidarda olan Aleksandar Vucic yönetimine son veren hareketin zaferi, şehir merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde coşkuyla kutlanıyor.

Seçim sonuçlarına göre Öğrenci Listesi, yüzde 52,54 oy oranıyla birinci gelmiş; Vucic’in öncülüğündeki "Birleşik Sırbistan" ise yüzde 30,29 ile ikinci sırada yer almıştı. Kent bazında Öğrenci Listesi, başkent Belgrad dahil olmak üzere 22 kentte zafere ulaşırken, Vucic listesi Vranje ve Leskovac ile Kosova’daki Sırp seçmenlerin tercihlerinde öne çıktı.

Novi Sad'ta traktör konvoyu:

Öğrenci hareketinin doğduğu kentlerden biri olan Novi Sad, kutlamaların merkezlerinden biri oldu. 2024 Kasım ayında burada yaşanan trajedinin ardından başlayan protestoların etkisi, seçim sonrası da hissedildi. Akşam saatlerinde traktörlerden oluşan konvoy Novi Sad Üniversitesi kampüsüne ulaştı ve yüzlerce vatandaş tarafından karşılandı. Bazı anlarda yolların trafiğe kapandığı, çiftçilerin ve öğrencilerin bir araya geldiği alanlarda coşku hakimdi.

Belgrad'da Slavija meydanı etkinliği:

Başkent Belgrad’ın merkezindeki Slavija Meydanı’nda ise "Slavija Şarkı Söylesin" başlıklı bir program planlandı. Program çerçevesinde dört DJ grubunun sahne alacağı, kutlamaların gece yarısına kadar müzik eşliğinde süreceği açıklandı. Meydana toplanan kalabalık, seçim gecesindeki coşkuyu sürdürdü.

Informer binasına müdahale iddiası:

Akşam saatlerinde ise Vucic yanlısı medya organlarından Informer binası önünde toplanan bir grubun, binaya girdiği ve içerideki personele müdahale ettiği iddiası gündeme geldi. Informer Genel Yayın Yönetmeni Dragan Vucicevic, durumu canlı yayında "rehine krizi" olarak nitelendirerek polisi ve Öğrenci Listesi lideri Ilija Srdanovic'i müdahaleye çağırdı. Vucicevic, çalışanların ve binada çocukların olduğunu belirtti. Yayın sırasında binayı basan aktivistlerin Vucicevic’i çevreleyip sloganlar attığı görüntülendi.

Seçim sonrası kutlamalar ve gerilim sahneleri, Sırbistan’da siyasi dönüşümün sokaklara nasıl yansıdığını gösteriyor. Öğrenci Listesi’nin zaferinin ardından farklı kentlerde düzenlenen etkinliklerin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Sırbistan’da Öğrenci Listesi’nin seçim zaferinin ardından kutlamalar bugün de devam etti. Ülkenin...

Sırbistan’da Öğrenci Listesi’nin seçim zaferinin ardından kutlamalar bugün de devam etti. Ülkenin kuzeyindeki Novi Sad’da traktörler öncülüğündeki konvoy düzenlenirken, Belgrad’da kutlamaların adresi Slavija Meydanı oldu.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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