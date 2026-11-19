Kaza ve ilk müdahale:

Çorum'un Alaca ilçesi Ünalan köyü mevkiinde, Alaca istikametine seyir halindeki 34 VT 4715 plakalı hafif ticari araç, sürücü A.Y. (56)'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı nakle hazırlandı.

Yaralının sevk işlemi:

Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından alınarak Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma incelemesi:

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde delil toplama ve kaza nedenine ilişkin tespit çalışmalarını sürdürüyor.

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN TARLAYA DEVRİLMESİ NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.