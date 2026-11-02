Sürücü itfaiye müdahalesiyle kurtarıldı: Altınözü Karbeyaz Mahallesi'nde tanker devrildi

Altınözü'de tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde seyir halindeki bir tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında devrildi. Kazada tanker sürücüsü yaralandı.
Kaza ve olay yerine sevk edilen ekipler:
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Devrilen aracın bulunduğu noktada, kısa sürede müdahale edildi.
Sürücünün kurtarılması ve sağlık müdahalesi:
Kazada yaralanan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.
ALTINÖZÜ’NDE DEVRİLEN TANKERİN SÜRÜCÜSÜ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.
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