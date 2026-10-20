Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi pompayı ateşledi, iki kişi yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, İzmir'in Kınık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bergama'dan Soma yönüne seyreden, H.Ç. (31) idaresindeki 34 JU 6313 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hamzahocalı mevkiinde yol kenarındaki istasyona girdi ve istasyonun pompasına çarptı. Çarpışmanın ardından araç kısa sürede alev aldı.

müdahale ve zarar:

İstasyon görevlileri, muhtemel daha büyük bir facianın önüne geçmek amacıyla hızla güvenlik tedbirleri aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını, akaryakıt istasyonunun diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü. Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, istasyonda hasar oluştu.

Sürücü ile araçtaki bir kişi olay yerinden hızla uzaklaştı; yapılan ilk müdahalenin ardından her iki yaralı da ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde ayrıca sağlık ve jandarma ekipleri görev aldı ve soruşturma başlatıldı.

KINIK İLÇESİNDE AKARYAKIT İSTASYONUNUN POMPASINA ÇARPAN OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLURKEN, OLAYDA 2 KİŞİ YARALANDI.