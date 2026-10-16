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Kadın çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkilerle katma değer üretimi öğretildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde kadın üreticilere tıbbi ve aromatik bitkilerle katma değerli üretim eğitimi verdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:28

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kadın çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkilerle katma değer üretimi öğretildi

Kadın çiftçilere tıbbi ve aromatik bitkilerle katma değer üretimi öğretildi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında kadın üreticilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Katma Değerli Üretim Eğitimi" düzenledi. Program, tarımsal üretimde kadınların rolünü güçlendirmeyi ve yerel üretimden daha yüksek ekonomik değer elde edilmesini hedefledi.

Eğitimin içeriği ve uygulama alanları:

Eğitim, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Seyitgazi Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi iş birliğiyle Seyitgazi ilçesi Taşlık Mahallesi'ndeki Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi (ÇİDEM)'de gerçekleştirildi. Programda Ziraat Mühendisi Dr. Nejla Alıcı ile Ziraat Yüksek Mühendisi Selim Taşgın eğitici olarak yer aldı ve tıbbi ile aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, üretim potansiyelinin değerlendirilmesi ve bu bitkilerden katma değerli ürünler elde edilmesi konuları ele alındı.

Hedefler, destekler ve günün anlamı:

Eğitimin öncelikli amacı, kadın çiftçilerin üretim potansiyelini artırmak ve tarımsal ürünleri farklı alanlarda değerlendirerek ekonomik getiriyi yükseltmekti. Program boyunca doğal bitkilerin ekonomik değerinin nasıl artırılacağı, üretim süreçlerinin verimliliğinin nasıl yükseltileceği ve pazarlama imkânlarının nasıl genişletilebileceği üzerine bilgiler paylaşıldı. Etkinlik, 2026 Eskişehir Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenerek yerel tarımsal üretimin güçlendirilmesine katkı sundu.

Eğitimin sonunda, katılımcı kadın üreticilere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yetiştirilen sukulentler ve yerel tohumlar hediye edildi; hediyeler Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce adına takdim edildi. Belediye, eğitim ve destek programlarıyla kadınların tarımdaki bilgisini artırmaya ve üretime sürdürülebilir katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ KAPSAMINDA KADIN ÜRETİCİLERİN...

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLER GÜNÜ KAPSAMINDA KADIN ÜRETİCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK, TARIMSAL ÜRETİMDE KATMA DEĞERİ ARTIRMAK AMACIYLA "TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERDE KATMA DEĞERLİ ÜRETİM EĞİTİMİ" DÜZENLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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