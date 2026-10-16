Dolar 49,5237 +0,11%
Euro 55,7396 +0,38%
Bist 11.763,91 -2,54%
Altın Gram 6.672,05 +0,49%
EUR/USD 1,1249 +0,25%
Brent Petrol 105,81 -0,10%
--°

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: araçlarda maddi hasar, yaralanma yok

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi; yaralanma yok, polis inceleme başlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:26

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 15:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: araçlarda maddi hasar, yaralanma yok

İslahiye'de kavşakta çarpışma

Gaziantep'in İslahiye ilçesi merkezinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazada yer alan araçlar ve plakalar:

Sürücüleri öğrenilemeyen 27 BDD 525 plakalı Volkswagen ile 34 DKR 277 plakalı Toyota markalı otomobillerin kavşakta çarpıştığı belirtildi. Kazada araçlarda belirgin maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale etti; yaralanan olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP&#039;İN İSLAHİYE İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA...

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çeşme'de yaya geçitlerinde ihlal yapan sürücülere idari ceza
images

Yalova adliyesi önündeki cinayette dört sanık hakim karşısında
images

Gaziantepli Kore gazisi Osman Eker son yolculuğuna uğurlandı
images

Alanya'da otel itişmesi Polonyalı turistin ölümüne yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nilüfer'de İhsan Üren anısına düzenlenen şiir ödülünü Emin Kaya kazandı

Muş ovasında lahana hasadı başladı, 165 milyon liralık katkı hedefleniyor

Bolu'nun yüksekleri beyaza büründü: Kartalkaya ve yaylalar karla kaplandı

Diyarbakır'da minikler dengbêj, tiyatro ve tarihi mekanlarla kent kültürünü keşfetti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı