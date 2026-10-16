Kavşakta iki otomobil çarpıştı: araçlarda maddi hasar, yaralanma yok

İslahiye'de kavşakta çarpışma

Gaziantep'in İslahiye ilçesi merkezinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kazada yer alan araçlar ve plakalar:

Sürücüleri öğrenilemeyen 27 BDD 525 plakalı Volkswagen ile 34 DKR 277 plakalı Toyota markalı otomobillerin kavşakta çarpıştığı belirtildi. Kazada araçlarda belirgin maddi hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale etti; yaralanan olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili olarak olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE 2 OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MADDİ HASARLI KAZA MEYDANA GELDİ.