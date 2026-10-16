sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğa çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

eskisaray'da motosikletin çarpmasıyla yaralanan çocuk

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 707 Sokak'ta meydana gelen kazada, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Mecit J., iddiaya göre plakası tespit edilen 02 AEN 238 plakalı motosikletin çarpması sonucu yere savruldu ve yaralandı.

kaza anı ve ilk müdahale:

Kazanın ardından motosiklet sürücüsü, motosikleti olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

polis çalışması ve soruşturma:

Olayı bildirenlerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Sokak ve çevresindeki görgü tanıkları, kamera kayıtları ve mevcut deliller üzerinden inceleme yürütülüyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, çocukların sokakta oyun oynadıkları alanlarda sürücülerin hız ve dikkat kurallarına uymasının önemine dikkat çekiyor; olayın netleşmesi soruşturmanın sonuçlarına bağlı olacak.

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