Bayburt'ta uyuşturucu düzenekleriyle yakalanan şahıs tutuklandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon ayrıntıları:

Ekipler, belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği ve düzeneğe ait çok sayıda suç unsuru ile birlikte 385 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirildi.

Adli süreç ve emniyet açıklaması:

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

BAYBURT’TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI