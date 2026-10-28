Suşehri'ye 100 milyonluk yatırım içme suyu geleceği güvence altına alınıyor

Suşehri'de yeni içme suyu tesisi hayata geçiriliyor

Suşehri Belediyesi, ilçenin içme suyu sorunlarına kalıcı çözüm getirmek amacıyla toplam 100 milyon liralik bir yatırım başlattı. Proje kapsamında Aşağıakören köyünde planlanan Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisi için ihale yapıldı ve yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Belediye, mevcut arıtma kapasitesini artırarak ilçenin uzun vadeli su ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Tesisin özellikleri ve kapasite:

Projede yer alacak arıtma tesisi ile birlikte bir adet 2 bin metreküp ve bir adet 3 bin metreküp su deposu inşa edilecek. Tesisin tamamlanmasıyla mevcut su arıtma kapasitesinin iki katına çıkarılması ve en az 50 bin nüfusa hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaşılması hedefleniyor. Bu düzenleme, mevsim geçişlerinde görülen su kalite sorunlarının kalıcı olarak giderilmesini amaçlıyor.

Zamanlama ve belediye açıklaması:

Depo ve tesislerin tamamlanmasının 2027 yılında planlandığı bildirildi; inşaat süreci içinse ortalama 8 ila 12 ay öngörülüyor. Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İlçemizin içme suyu geleceğini güvence altına alacak Konvansiyonel İçme Suyu Arıtma Tesisiğimizin ihale sözleşmesini imzaladık. 100 milyon lira yatırım bedeline sahip tesisimizle mevcut su arıtma kapasitemizi iki katına çıkararak en az 50 bin nüfusa hizmet verecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Mevsim geçişlerinde yaşanan su kalitesi sorunlarını kalıcı çözüme kavuşturacak tesisimizin inşaat süreci ortalama 8 ila 12 ay sürecektir. Bu önemli yatırımın Suşehri’mize ve tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

SUŞEHRİ BELEDİYESİ, İÇME SUYUNDA 100 MİLYONLUK DEV YATIRIMLA İLÇENİN GELECEKTEKİ SU PROBLEMİNİ ÇÖZÜME KAVUŞTURUYOR.