Tekirdağ liderliğinde Trakya'nın eylül ihracatı 343 milyon 934 bin doları aştı

Tekirdağ bölge ihracatını yukarı çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Trakya bölgesinde 2026 yılı Eylül ayında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin toplam ihracatı 343 milyon 934 bin dolar seviyesini gördü. Aynı dönemde bölgenin toplam ithalatı ise 236 milyon 770 bin dolar olarak kaydedildi. Türkiye genelinde Eylül ayında ihracat 25 milyar 967 milyon dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarken, ithalat 31 milyar 130 milyon dolar ile yüzde 5,6 yükseldi.

Eylül verileri ve il bazlı dağılım:

İl bazında Tekirdağ, bölge ihracatında öne çıktı; Tekirdağ'ın Eylül ihracatı 314 milyon 710 bin dolar olarak gerçekleşti. Kırklareli'nin ihracatı 18 milyon 80 bin dolar, Edirne'nin ihracatı ise 11 milyon 144 bin dolar oldu. İthalatta Tekirdağ 213 milyon 436 bin dolar ile en yüksek payı alırken, Kırklareli 16 milyon 114 bin dolar ve Edirne 7 milyon 220 bin dolar ithalat yaptı. Bu veriler, Tekirdağ'ın bölgesel ticaret hacminde belirgin bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Ülke bazında öne çıkan partnerler:

TÜİK verileri il bazında hangi ülkelerin öne çıktığını da gösterdi. Tekirdağ'ın en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya, en fazla ithalat gerçekleştirdiği ülke ise Çin olarak bildirildi. Kırklareli'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Bulgaristan, ithalatında öne çıkan ülke Ukrayna oldu. Edirne'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Bosna-Hersek, en fazla ithalat yaptığı ülke ise Bulgaristan olarak kaydedildi.

Genel görünüm, Eylül 2026'da Trakya'nın dış ticaretinde Tekirdağ'ın belirgin bir rol oynadığını ve üç ilin toplam ihracatının 343 milyon 934 bin doları aştığını gösteriyor. Bölge verileri, hem il bazlı performans değerlendirmesi hem de ülke partnerlikleri açısından izlenmesi gereken göstergeler sunuyor.

TRAKYA’DA 2026 YILI EYLÜL AYINDA EDİRNE, TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ’NİN TOPLAM İHRACATI 343 MİLYON 934 BİN DOLARA ULAŞTI. (ARŞİV)