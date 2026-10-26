Susurluk’ta Kepekler mevkiinde kafa kafaya çarpışma: 10 yaralı, sürücü kurtarıldı

kazanın oluşumu:

Balıkesir’in Susurluk ilçesine bağlı Kepekler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Bursa’nın Karacabey ilçesinden Susurluk istikametine giden 16 BOP 191 plakalı ticari araç ile Susurluk’tan Karacabey yönüne ilerleyen 16 BLU 665 plakalı işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari aracın sürücüsü A.Y. araçta sıkışırken, işçi servisinde çok sayıda yolcu yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Çarpışmanın ardından bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliği ekipleri, 5 personel ve 1 araç ile müdahalede bulundu. İtfaiyenin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü A.Y. kurtarıldı; işçi servisinde bulunan 8 yaralı ile birlikte toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi ve tedaviye alındı.

trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlandı; yetkililer trafik akışını olumsuz etkileyen başka bir durumun bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın oluş nedenine yönelik incelemeler sürüyor.

BALIKESİR'İN SUSURLUK İLÇESİNDE İŞÇİ SERVİSİ İLE TİCARİ ARACIN KAFA KAFAYA ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 10 KİŞİ YARALANDI.