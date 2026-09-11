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Tacettin Veli mahallesi'nde yerel nabız: vali Çiçek esnafla bir araya geldi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak talepleri dinledi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 14:55

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tacettin Veli mahallesi'nde yerel nabız: vali Çiçek esnafla bir araya geldi

Vali Çiçek'in Tacettin Veli mahallesi ziyareti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleştirilen buluşmada Vali Çiçek, iş yerlerini ziyaret ederek bölge halkının gündemini ve ihtiyaçlarını yerinde gözlemledi.

esnafla yüz yüze görüşmeler:

Ziyarette Çiçek, esnafın talep ve beklentilerini dinledi; işyeri sahiplerinden gelen talepler not edildi ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Görüşmeler sırasında esnafın yerel ticaret hayatına ilişkin gözlemleri ve beklentileri karşılıklı olarak değerlendirildi.

mahalle sakinleriyle karşılıklı iletişim:

Vali Çiçek, mahalle sakinleriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak taleplere ilişkin açıklamalarda bulundu ve sürdürülen hizmetlerin durumunu aktardı. Ziyaretin sonunda esnaf ve vatandaşlara gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti; ziyaretin, yerel ihtiyaçların tespit edilmesi ve önceliklendirilmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, MELİKGAZİ İLÇESİNE BAĞLI TACETTİN VELİ MAHALLESİ’NDE ESNAF VE...

KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK, MELİKGAZİ İLÇESİNE BAĞLI TACETTİN VELİ MAHALLESİ’NDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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