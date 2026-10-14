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Tahtalı'da ATV devrildi: 30 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

Nilüfer Tahtalı Mahallesi'nde 16 BHH plakalı ATV'nin tarlaya uçtuğu kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Numan Tabak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tahtalı'da ATV devrildi: 30 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

kaza detayları:

Kaza, dün merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 BHH plakalı ATV sürücüsü Numan Tabak (30), patika yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek tarlaya uçtu.

Olay yerinde ağır yaralanan sürücüyü gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Servis hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

müdahale ve tedavi:

Sahadaki sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Tabak'ın nabzının zayıf olduğu tespit edildi. Ağır yaralı olarak getirildiği sağlık kuruluşundan, ileri tedavi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen sürücü yaşam mücadelesini kaybetti.

kazanın görüntüsü kayıt altında:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ATV'nin patika yolda ilerlerken aniden dengesini kaybetmesi ve tarlaya devrilme anı yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ATV ile tarlaya uçan adam hayatını kaybetti

ATV ile tarlaya uçan adam hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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