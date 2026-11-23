cenaze töreni:

Gaziosmanpaşa'da 19 Kasım'da çıkan yangında dumandan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, Kemerburgaz Merkez Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları, okul ve takım arkadaşları, antrenörleri ile çok sayıda seveni katıldı.

Cenazede en dikkat çekici anlardan biri, küçük Ömer'in takım ve okul arkadaşlarının tabutun başından bir an olsun ayrılmamalarıydı. Arkadaşları tabuta sarılarak ağladı; birlikte kazandıkları kupa da törene getirildi. Ömer Ege'nin formasının numarası olan 10 ve takım bağı, törende duygusal anların yoğunlaşmasına neden oldu.

babanın sözleri:

Törende konuşan babası Şenol Özyurt, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek ailenin kadere inandığını söyledi. Baba Özyurt, 'Ömer iki gün önce, cenneti merak etmiş' diyerek gelen taziyeler için Türkiye'nin her yerinden destek verenlere teşekkür etti ve 'Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin' ifadelerini kullandı.

yeğenler için dua çağrısı:

Şenol Özyurt, iki yeğeninin hâlâ yoğun bakımda olduğunu belirterek 'Duanıza ihtiyacımız var' çağrısında bulundu. Baba, yoğun bakımdaki bir yeğenin solunum destek cihazlarından ayrıldığını, bu sabah gözlerini açıp 'Annemi istiyorum' dediğini ve annenin yanına gittiğinde çocuğun 'Anne seni çok seviyorum' diye konuşmasının aileyi bir nebze olsun teselli ettiğini aktardı. Diğer yeğenin adı Defne Özyurt olarak paylaşıldı ve o çocuk için de dualar istendi.

antrenörün ve takımın anlatımı:

Kemerburgaz Spor Kulübü antrenörü, Ömer Ege'nin takım içinde sevilen, herkese yakın ilişki kuran, naif ve farklı bir çocuk olduğunu söyledi. Antrenör, Ömer'in küçük yaştan itibaren futbola başladığını, 5-5,5 yaşlarında antrenörün gözetimine verildikten sonra kulüpte 10 numaralı formayı giydiğini, Arda Güler'i örnek aldığını ve yıldız olmayı hayal ettiğini ifade etti. Antrenörün anlatımına göre Ömer, yaşıtlarıyla olduğu kadar büyüklerle de iletişim kurabilen, arkadaşının üzgünlüğünde yanına koşan bir yapıya sahipti.

Törenin ardından cenaze, Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan Beşyüzevler Muharrem Camii'ne götürülerek ikindi namazı sonrası tekrar cenaze namazı kılındı. Ömer Ege'nin naaşı, Beşyüzevler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aile ve yakın çevre, törende ve defin sırasında yoğun duygusal anlar yaşadı ve genç yaşta kaybedilen futbolcunun arkadaşlarının vedası törene damgasını vurdu.

12 yaşındaki Ömer Ege’ye arkadaşlarından yürek yakan veda: Tabutunun başından bir an olsun ayrılmadılar