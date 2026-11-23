projenin ayrıntıları:

Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi’nde, deprem konutlarının içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen altyapı çalışması tamamlandı. Projeyi yürüten Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından ilçeye 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edildi. Ayrıca, proje kapsamında toplam 4 bin 455 metre uzunluğunda terfi ve şebeke hattı yapımı gerçekleştirildi.

Yeni depo ve hattın devreye alınmasıyla konutlara düzenli su temini sağlanması hedefleniyor. Deprem sonrası kurulan yerleşim alanlarında altyapının hızla tamamlanması, yaşam koşullarının normalleşmesi açısından öncelikli kabul edildi.

beklenen etkiler ve kullanım:

Tamamlanan altyapı, deprem konutlarının günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik somut bir adım niteliğinde. Sürekli su temini, hijyen şartlarının iyileştirilmesi ve yerleşimlerin uzun vadeli yaşanabilirliğinin desteklenmesi açısından önemli katkı sağlayacak. Ayrıca terfi hattı, depolanan suyun yerleşim içindeki dağıtımını kolaylaştırarak arızalara karşı daha esnek bir işletme imkanı sunuyor.

yerel yaşam ve hizmet kapasitesi:

Bu yatırımın bölgedeki vatandaşların yaşam şartlarına olumlu yansıması bekleniyor; altyapının işletme ve bakımının düzenli sürdürülmesi, projenin sürdürülebilirliğini belirleyecek. Yerel yönetim yetkilileri, altyapının devreye alınmasının ardından dağıtımın takibi ve gerekli durumlarda hızlı müdahale için planlamalar yapacaklarını açıkladı.

ADIYAMAN MERKEZE BAĞLI KÖMÜR BELDESİNDE DEPREM KONUTLARININ İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA YÜRÜTÜLEN ALTYAPI PROJESİ TAMAMLANDI.