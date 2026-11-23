Kayseri'de aranan şahıs operasyon sırasında intihara teşebbüs etti

Kayseri'de, hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Ekiplerin Talas ilçesi Vilayet sokaktaki ikamete gelmesi üzerine olay meydana geldi.

operasyon ve olayın gelişimi:

Polislerin ikamete gelmesiyle iddiaya göre M.Y., bulunduğu banyoda elindeki pompalı tüfekle kendine ateş etti. Ekiplerin eve girmesiyle şahıs yaralı halde bulundu ve hızlı müdahale yapıldı.

sağlık durumu ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırılan M.Y.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hapis cezası bulunan şahıs, yakalanacağını anlayınca intihara teşebbüs etti