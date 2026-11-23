Kaza yerinde yaşananlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi Barış Caddesi'nde freni boşaldığı değerlendirilen bir kamyon, yol kenarına park edilmiş panelvan, otomobil ve servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ile servis aracı sürüklenerek önlerinde bulunan iki araca daha çarptı ve olay sonucu toplamda beş araç zarar gördü.

Kaza sırasında bölgede bulunan 2 yaya yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı, adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü; sağlık ekiplerinin bildirdiğine göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Müdahale ve hasarın boyutu:

İtfaiye ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alıp detaylı inceleme yaptı. Kazada hem kamyonda hem de diğer 5 araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kaza nedeniyle oluşan güvenlik ve trafik sorunlarını giderirken olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntüler ve görgü tanıkları:

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarında, kamyonun park halindeki araçlara çarpma anı ve otomobil ile servis aracının sürüklenmesi kaydedildi. Görüntülerde ayrıca çevredeki vatandaşların yaralılara yardım etmek için olay yerine koştuğu görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme ve olay yerindeki tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE FRENİ BOŞALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN KAMYONUN PARK HALİNDEKİ PANELVAN, OTOMOBİL VE SERVİS ARACINA ÇARPMASIYLA BAŞLAYAN KAZADA, 2 ARAÇ DAHA ZARAR GÖRDÜ.