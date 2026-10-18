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Takla atan otomobil tramvay yoluna savruldu: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kayseri'de Aşık Veysel Bulvarı'nda iki otomobilin çarpışması sonrası 06 DTV 551 plakalı araç takla atıp tramvay yoluna girdi, 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Takla atan otomobil tramvay yoluna savruldu: sürücü hastaneye kaldırıldı

Takla atan otomobil tramvay yoluna savruldu: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç devrilerek tramvay yoluna girdi. Olayda 1 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza yeri ve araç plakaları:

Kaza, Alpaslan mahallesi Aşık Veysel bulvarı üzerinde gerçekleşti. Çarpışan araçlar 06 DTV 551 ve 06 DD 4655 plakalı otomobillerdi. Çarpmanın etkisiyle 06 DTV 551 plakalı otomobil takla atarak tramvay yoluna savruldu.

Müdahale ve soruşturma:

Durumun bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsüne sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araçlar, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ&#039;NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAZA YAPAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ DEVRİLEREK TRAMVAY YOLUNA...

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE KAZA YAPAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ DEVRİLEREK TRAMVAY YOLUNA GİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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