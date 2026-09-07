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Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Sivrihisar'da kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına devrildi; sürücü Ö.K. yara almadan kurtuldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 15:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Kaza nasıl gerçekleşti:

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Sivrihisar ile Elcık Mahallesi arasındaki yolda bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.K. idaresindeki araç kontrolden çıkarak savruldu ve yol kenarındaki araziye takla atarak devrildi.

Sürücü ve hasar bilgileri:

Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Ö.K. şans eseri herhangi bir yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN TAKLA ATARAK YOL KENARINA DEVRİLDİĞİ KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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