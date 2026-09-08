Talas meclisi hizmet kapasitesini güçlendiriyor

Talas meclisi eylül kararları:

Talas Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısında, Başkan Mustafa Yalçın yönetiminde ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına yönelik çok sayıda karar alındı. Toplantıda 23 gündem maddesi ele alınırken, komisyon raporları da görüşülerek meclis tarafından karara bağlandı. Alınan kararlar hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi, gençlik ve spor yatırımları ile katılımcı demokrasi uygulamalarının desteklenmesine odaklandı.

Araç ve iş makinesi yatırımları:

Meclis, belediye hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesi amacıyla taşımacılık ve saha hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 46 aracın 32 ay süreyle kiralanmasını kabul etti. Kiralama kapsamına hafif ticari araçlar, damperli çift kabinler ve otobüsler giriyor. Ayrıca belediyenin saha operasyonlarını güçlendirecek şekilde 6 iş makinesi satın alınmasına onay verildi: 2 arazöz, 2 küçük boy damperli kamyon, bir kazıcı-yükleyici kepçe ve bir büyük boy damperli kamyon. Bu yatırımlar için kullanılacak 100 milyon lira tutarındaki kredi anlaşması da mecliste kabul edildi.

Enerji düzenlemeleri, park düzenlemeleri ve komisyon atamaları:

Toplantıda mahallelerde artan enerji ihtiyacına yönelik olarak elektrik şirketi tarafından parklara kurulması planlanan enerji trafoları ve bununla ilişkili istimlak bedellerinin belirlenmesi konusu ilgili komisyona havale edildi. Yenidoğan Mahallesi 6134 Sokak sınırlarında bulunan isimsiz parka ise Şehit Astsubay Burak Özkan isminin verilmesi oybirliğiyle kararlaştırıldı. Ayrıca mecliste, CHP’den istifa ederek Yeni Partiye geçen Hülya Yükselin Çevre Kültür ve Turizm Komisyonu ile Gençlik Kadın ve Aile Komisyonu üyelikleri ve Ali Yıldırımın Eğitim Spor ve Sağlık Komisyonu üyeliğine ilişkin kararlar da görüşüldü.

Spor yatırımları ve gençlik hizmetleri:

Meclis gündeminin dikkat çeken kararlarından biri de ilçede gençlere yönelik hizmetleri çeşitlendirmeyi amaçlayan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması oldu. Yeni yapılanmayla birlikte Talas Belediyespor bünyesindeki kursların niteliği artırılacak; halihazırda eğitim gören 420 futbol kursiyerinden 270’si lisanslı durumda bulunuyor. Talas Sporcu Fabrikası'ndan yetişen ve başta Kayserispor olmak üzere Galatasaray ve Trabzonspor gibi kulüplere transfer olan genç futbolcular, ilçede spora yapılan yatırımların somut çıktıları olarak gösterildi.

Katılımcı demokrasi projelerinin uluslararası tanınırlığı:

Belediyenin katılımcı demokrasi uygulamalarından 'Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa' projesi, Birleşmiş Şehirler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) bünyesindeki yerel demokrasi danışma mekanizması OIDP tarafından düzenlenen 'Vatandaş Katılımında En İyi Uygulama Ödülü' kapsamında finale kaldı. Bu nedenle Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile belediye personeli Mehmet Erdem Yağcıoğlu'nun 21-23 Eylül tarihlerinde Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenecek OIDP konferansına katılmaları mecliste onaylandı.

Toplantının sonunda değerlendirme yapan Başkan Mustafa Yalçın, alınan kararların ilçe ve şehir için hayırlı olmasını dileyerek Talas'ın ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti. Talas Belediye Meclisi bir sonraki olağan toplantısını 5 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da yapacak.

TALAS BELEDİYESİ’NİN EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISINDA İLÇENİN İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÖNEMLİ KARARLAR PEŞ PEŞE ALINDI