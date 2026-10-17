Talas'ta 13 ülkeden 33 ses: Türk dünyası şiirle buluştu

etkinlikte duygulu anlar:

Talas Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen Geleneksel Türk Dünyası Şair ve Yazar Buluşması, 13 ülkeden 33 şairin katılımıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldıktan sonra program, katılımcılardan gelen şiirler ve konuşmalarla devam etti.

Etkinlikte konuşan Türk Edebiyat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı edebiyatın milletleri ayakta tutan güç olduğuna vurgu yaptı ve milletlerin birlikteliğinin çözümünün edebiyat olduğunu ifade etti: "Milletlerin birlikteliğinin çözümü edebiyattır. Edebiyatı gerçekten yaşayan ve edebiyatı yaşatan milletler, ayakta kalırlar. Bizim 70 yıl Rus hegemonyasında kalan Asya'daki devletlerimiz edebiyatlarıyla yaşadılar. Edebiyatlarıyla ayakta durdular. Edebiyat çok önemli. Edebiyat olmasa milletler olmaz".

katılımcılar ve konuşmalar:

Programa Talas Kaymakamı İlhan Memiş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Türk Edebiyat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Kabaklı ile 13 ülkeden gelen 33 şair, yazar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalarda Türk dünyasının kültürel bağlarının güçlenmesi, edebiyatın rolü ve şairler arasındaki dayanışma üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Oktay Öksüzoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine dair duygulu sözler sarf etti ve cumhuriyetin kuruluşunu milli değerlere bağlılıkla ilişkilendirdi. Öksüzoğlu'nun isteği üzerine Başkan Mustafa Yalçın kendisine ait bir şiiri seslendirerek programa farklı bir duygu yoğunluğu kattı.

şiirlerle örülen akış:

Talas Kaymakamı İlhan Memiş etkinliğin Türk dünyasındaki bağların güçlenmesine, şairlerin daha yakından tanınmasına ve ülkeler arası kültürel etkileşimin artmasına katkı sağladığını vurguladı. Memiş sözlerinde Kaymakam kimliğinin de devleti, vatani ve milli değerleri yazan bir sorumluluk taşıdığını belirtti ve Kaymakam ne yazar? diye düşünülmesinin şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından programa katılan 13 ülkeden 33 şair sırasıyla kendi şiirlerini okuyarak dinleyicilere geniş bir şiir şöleni sundu. Okunan eserler ve paylaşılan anekdotlar, etkinliğin hem edebi hem de kültürel anlamda zengin bir içerik taşıdığını ortaya koydu. Organizasyon katılımcılar tarafından alkışlarla karşılandı ve ev sahipliği yapan Talas Belediyesi ile emeği geçenler teşekkürlerle anıldı.

TALAS BELEDİYESİ TARAFINDAN 13 ÜLKEDEN 33 ŞAİRİN KATILIMIYLA 2. DÜZENLENEN GELENEKSEL TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZAR BULUŞMASI’NDA ADETA BİR ŞİİR ŞÖLENİ YAŞANDI. BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ŞAİRLERİN KATILDIĞI ETKİNLİKTE KONUŞAN TÜRK EDEBİYAT VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SERHAT KABAKLI, "MİLLETLERİN BİRLİKTELİĞİNİN ÇÖZÜMÜ EDEBİYATTIR" DEDİ.