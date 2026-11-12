Talas'ta kültürel miras için rehber hazırlığı: 181 tescilli yapı masaya yatırıldı

Talas'ta kültürel miras için rehber hazırlığı:

Talas’ın tarihî ve kültürel mirasını koruma ve yaşatma hedefiyle düzenlenen "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" paneli, ilçedeki 181 tescilli yapınin geleceğe nasıl taşınacağının tartışılmasına sahne oldu. Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ortaklığında gerçekleştirilen program, ilçenin "Şehrin Kutup Yıldızı" sloganlı tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici'nin ardından, panelde Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş katılımcılara hitap etti.

koruma amaçlı imar planı ve tescil süreci:

Başkan Mustafa Yalçın, üç yıl süren Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmasıyla ilçedeki tarihî varlıkların tek tek tespit edildiğini belirtti. Yalçın, bu çalışmanın yalnızca bugünü kayda almakla kalmayıp; "tarihi, doğal ve kültürel mirasın bundan sonra nasıl kullanılabileceği ve yaşatılabileceğiyle" ilgili bir yol haritası sunduğunu vurguladı. Talas’ın 200 bin hektarlık alanıyla Kayseri’nin en büyük sit alanına sahip olduğunu söyleyen Yalçın, tescilli yapıların 143ünün geleneksel Talas evleri ve sivil mimari örneklerinden, 38inin ise cami, kilise, kültürel ve askerî yapılardan oluştuğunu aktardı.

tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi:

Panelde öne çıkan uygulama örnekleri, tescilli eserlerin toplumsal yaşama kazandırılmasına dair somut adımlar içeriyor. Başkan Yalçın, Tol Kilise'nin sanat galerisine; bir tarihî konağın Tokana Yöresel Lezzetler mekânına; diğer bir konağın ise Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi'ne dönüştürüldüğünü aktardı. Ayrıca bir sarnıcın Su Medeniyetleri Galerisi, diğerinin ise İklim ve Çevre Müzesi olarak hizmete sunulduğu belirtildi. Panelde ortaya konulacak görüşler doğrultusunda, bu tarihi eserlerin yeniden işlevlendirilmesine ilişkin bir yol haritası ve rehber kitapçık hazırlanacağı açıklandı.

uzman katkıları ve toplumsal katılım:

Panelin moderatörlüğünü yapan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun yönetiminde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Fatih Çapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürü Alper Yıldız sunum yaptı. Panelde sit alanlarında yürütülen çalışmalar, KUDEB uygulamaları ve Talas Belediyesi projelerine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Eski Kayseri Kent Konseyi Başkanı Mimar Serdar Altıntuğ, sürdürülebilir koruma için sivil toplumla ve vatandaşlarla paylaşımın önemine dikkat çekerken, Şafak Çivici dernek olarak hazırlayacakları dijital rehberle tarihi miras konusunda doğru bilgiye ulaşılmasını ve yanlış bilgilerin önlenmesini amaçladıklarını ifade etti. Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise tarihi mekânların canlandırılmasının Talas’ın turizmden aldığı payı artıracağına inandığını belirtti.

Program, yoğun katılımla gerçekleşen panel sunumları ve soru‑cevap oturumunun ardından panelistlere plaket takdimiyle sona erdi. Panelde toplanan görüşler, Talas Belediyesi tarafından hazırlanacak rehber ve yol haritasına aktarılacak şekilde değerlendirilecek.

TALAS'IN ZENGİN TARİHÎ VE KÜLTÜREL MİRASINI KORUMAK, YAŞATMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ‘KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ’ PANELİNDE, İLÇEDEKİ 181 TESCİLLİ YAPI MASAYA YATIRILDI.