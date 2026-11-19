olayın gelişimi:

Mersin'in Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir oto tamirhanesinde LPG'li bir araca ait tüpün büyük bir gürültüyle patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamanın ardından alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı ve çevrede büyük korkuya neden oldu.

Olay sırasında iş yerinde bulunan çalışanlardan 2 işçi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındılar.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangına yoğun bir müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yangının çevredeki iş yerlerine ve yapılara sıçramasını büyük ölçüde engelledi.

Yangın kontrol altına alınsa da tamirhanede büyük çapta maddi hasar oluştu; yangında bulunan araçlar ve iş yeri ciddi şekilde zarar gördü.

hasar, görgü tanıkları ve inceleme:

Yangında iş yerinde bulunan 6 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçların koltukları, kaporta ve motor aksamları ile çeşitli parçaları ciddi biçimde zarar görerek geriye büyük ölçüde metal yığınları kaldı. İş yerindeki tavan, duvarlar ve farklı bölümlerde de yangının şiddeti nedeniyle hasar oluştu; tamirhanede ortaya çıkan görüntüler adeta savaş alanını andırdı.

Görgü tanıkları patlama anında duyulan şiddetli bir gürültüye dikkat çekerken, olayla ilgili resmi inceleme başlatıldı. Yetkililer olay yerindeki hasar tespiti ve patlamanın nedenine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

Mersin'de oto tamirhanesinde LPG'li araç tüpü patladı: 6 araç kül oldu