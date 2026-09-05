Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Taraftarların moral ziyareti Eskişehirspor kampına renk kattı

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği, 6 Eylül 2026'da Alanya 1221 FSK ile oynanacak maç öncesi takımı Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'ndaki antrenmanda ziyaret edip destek verdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Taraftarların moral ziyareti Eskişehirspor kampına renk kattı

Eskişehirspor taraftarlarından kamp ziyareti

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) üyeleri, TFF 3. Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı ekibin Alanya 1221 FSK maçına hazırlık döneminde takımı ziyaret etti. Ziyaret, 6 Eylül 2026'da saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gerçekleştirildi.

Ziyaretin ayrıntıları:

ETB üyeleri antrenmanı takip edip teknik ekibe ve oyunculara başarı dileklerini iletti. Taraftarlar, oyunculara tatlı ikramında bulunarak hem moral verdi hem de sezonun ilk maçı öncesi destek mesajı iletti. Ziyaret sırasında atmosferin pozitif olduğu gözlendi.

Kulübün değerlendirmesi ve hazırlıklar:

Kulüp yetkilileri, taraftarların nazik ziyaretleri ve sürekli destekleri için ETB'ye teşekkür etti. Siyah-kırmızılı ekip, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapılacak maç için hazırlıklarını sürdürürken taraftar desteğinin motivasyonu artırdığı vurgulandı.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLAR BİRLİĞİ (ETB), ALANYA 1221 FSK MAÇINA HAZIRLANAN TAKIMA VE TEKNİK EKİBE...

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLAR BİRLİĞİ (ETB), ALANYA 1221 FSK MAÇINA HAZIRLANAN TAKIMA VE TEKNİK EKİBE ZİYARETTE BULUNDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İstanbulspor transfer dönemini Mamadou Fall ve Aytaç Kara ile noktaladı
images

Kadrolar yenilendi: Çorum FK öne çıktı, büyükler stratejik hamleler yaptı
images

Samsunspor eksik kadroyla Kocaeli'de galibiyet peşinde
images

Afyonkarahisar'da mxgp türkiye heyecanı başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuş çarpması sonrası Qantas uçağı Christchurch'e indi

KKTC'de yolcu gemisi faciasında can kaybı 13'e yükseldi

Boztepe'de hayvan nakliyatı yapan tır yan yattı; sürücü yara almadan kurtuldu

Orman yönetiminde 2027 hedefleri şekilleniyor

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır