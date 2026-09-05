Taraftarların moral ziyareti Eskişehirspor kampına renk kattı

Eskişehirspor taraftarlarından kamp ziyareti

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) üyeleri, TFF 3. Lig'de mücadele eden siyah-kırmızılı ekibin Alanya 1221 FSK maçına hazırlık döneminde takımı ziyaret etti. Ziyaret, 6 Eylül 2026'da saat 19.00'da Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde gerçekleştirildi.

Ziyaretin ayrıntıları:

ETB üyeleri antrenmanı takip edip teknik ekibe ve oyunculara başarı dileklerini iletti. Taraftarlar, oyunculara tatlı ikramında bulunarak hem moral verdi hem de sezonun ilk maçı öncesi destek mesajı iletti. Ziyaret sırasında atmosferin pozitif olduğu gözlendi.

Kulübün değerlendirmesi ve hazırlıklar:

Kulüp yetkilileri, taraftarların nazik ziyaretleri ve sürekli destekleri için ETB'ye teşekkür etti. Siyah-kırmızılı ekip, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda yapılacak maç için hazırlıklarını sürdürürken taraftar desteğinin motivasyonu artırdığı vurgulandı.

ESKİŞEHİRSPOR TARAFTARLAR BİRLİĞİ (ETB), ALANYA 1221 FSK MAÇINA HAZIRLANAN TAKIMA VE TEKNİK EKİBE ZİYARETTE BULUNDU.