Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: Kırklareli'nde 7 kişi suçüstü yakalandı

Operasyon ve yakalama:

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kırklareli Merkez Şeytandere mevkiinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen şahısları suçüstü yakaladı.

Olayda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren eylem nedeniyle toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında elde edilen bulgular ve gözaltı işlemleri, ekiplerin saha çalışmasının sonucu olarak kayda geçti.

Soruşturma ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Yürütülen soruşturma sonucu 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasa yönelik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kırklareli'nde kaçak kazıya suçüstü: 5 şüpheli tutuklandı