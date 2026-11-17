erzurum'da tarımsal sahada don kontrolü

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Pasinler ve Aziziye ilçelerinde bitkisel üretim yapan çiftçileri ziyaret ederek tarım alanlarında incelemelerde bulundu. Kenger, bölgede meydana gelebilecek don riskine karşı tarlalarda kontroller gerçekleştirdi.

tarlarda mevcut durum ve don zararları değerlendirmesi:

İncelemeler sırasında ekipler, tarlalardaki bitki gelişimini ve iklim koşullarının oluşturabileceği olası zararları yerinde gözlemledi. Teknik personelden alınan bilgilerle potansiyel riskli alanlar tespit edilerek, üreticilere dikkat edilmesi gereken noktalar iletildi.

çiftçilerin talepleri ve saha iletişimi:

Kenger, ziyaret ettiği köylerde çiftçilerle sohbet ederek sahada karşılaşılan sorunları ve talepleri dinledi. Üreticilerden gelen geri bildirimler teknik ekiplerle paylaşılarak çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı ve önleyici tedbirlerin önemine vurgu yapıldı.

İl Müdürü Kenger’in, yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında üreticilerden ve teknik ekipten bilgi almaya devam edeceği ve saha çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ALPASLAN KENGER, PASİNLER VE AZİZİYE İLÇELERİNDE BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN ÇİFTÇİLERİ ZİYARET EDEREK TARIM ALANLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.