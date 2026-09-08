Tarlada dumanı görenler müdahale etti: Hacıahmetler'de anız alevleri kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Hacıahmetler mevkisinde, boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Bölgeye giden jandarma ve itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha geniş bir yayılma tehlikesi engellendi.

Soruşturma ve sonraki adımlar:

Yangının çıkışıyla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili değerlendirmeler sürüyor ve yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacak.

KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ