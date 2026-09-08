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Tarlada dumanı görenler müdahale etti: Hacıahmetler'de anız alevleri kontrol altına alındı

Eskipazar Hacıahmetler'de çıkan anız yangını, vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 20:16

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarlada dumanı görenler müdahale etti: Hacıahmetler'de anız alevleri kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Karabük'ün Eskipazar ilçesi Hacıahmetler mevkisinde, boş bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve kontrol:

Bölgeye giden jandarma ve itfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha geniş bir yayılma tehlikesi engellendi.

Soruşturma ve sonraki adımlar:

Yangının çıkışıyla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili değerlendirmeler sürüyor ve yetkililer gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacak.

KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN...

KARABÜK’ÜN ESKİPAZAR İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGINI, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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