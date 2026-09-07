Tarladan sıçrayan örtü yangını bağ evlerini tehdit etti, ekipler müdahale etti

Tosya'da örtü yangını kısa sürede köşeye sıkıştırıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Yukarı Metal Sanayi Sitesi mevkiinde tarlada başlayan örtü yangını, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yakınlardaki bağ evlerine sıçradı. Yangının büyümesi üzerine bölgedeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

müdahale nasıl gerçekleştirildi:

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin koordineli müdahalesi ve bölge halkının desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

hasar ve sonrası çalışmalar:

Yangının sıçradığı 3 bağ evi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı; bağ evlerinde ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE TARLADA ÇIKAN ANIZ YANGINI BAĞ EVLERİNE SIÇRADI. İTFAİYE EKİPLERİ, GENİŞ BİR ALANA YAYILAN YANGINI KONTROL ALTINA ALABİLMEK İÇİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.