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Tarlasına traktörle Cumhuriyet yazan çiftçi doğum günü ve bayramı aynı anda kutladı

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki çiftçi Eren Yiğit, 28. yaşını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tarlasına traktörle 'Cumhuriyet' yazarak kutladı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tarlasına traktörle Cumhuriyet yazan çiftçi doğum günü ve bayramı aynı anda kutladı

Tarla sanatına dönüşen bayram kutlaması

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan genç çiftçi Eren Yiğit, doğum günü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sıra dışı bir yöntemle birleştirdi. 28 Ekim 1998 doğumlu Yiğit, bu yıl tarlasına traktörüyle 'Cumhuriyet' yazarak ve yanına bir de sonsuzluk işareti çizerek hem kendi yaşını hem de Cumhuriyet'in yıl dönümünü anımsattı.

Tarlada süregelen gelenek ve uygulama:

Yakup köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Yiğit, daha önce de ekim öncesi tarlasına traktörüne taktığı pullukla 'Cumhuriyet' yazıp Türk bayrağı çizmesiyle tanınmıştı. Bu geleneği bu yıl da aynı heyecanla sürdürdü; traktörünün izleriyle oluşturduğu yazı ve semboller sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede dikkat çekti.

Geçmişte kaydedilen görüntüler ve resmi paylaşım:

Üç yıl önce, görevden dönen 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı personelinin helikopteri tarafından görüntülenen Yiğit'in tarladaki çalışması, Milli Savunma Bakanlığı tarafından "Cumhuriyet sevgisini tarlasına yazacak kadar devlet ve millet sevdalısı çiftçimizi yürekten selamlıyoruz" notuyla paylaşılmış ve geniş ilgi görmüştü.

Yiğit paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağan ettiği en güzel değerlerin birincisi olan Cumhuriyet bugün 103 yaşında. Cumhuriyetimizin 103. yaşı kutlu olsun" sözlerine yer verdi. Bu ifadeyle hem kişisel duygusunu hem de ulusal bayramın önemini vurguladı.

Yerel ölçekte başlayan bu tür uygulamalar, köy hayatının ve çiftçinin günlük ritüellerinin toplum tarafından farklı biçimlerde fark edilmesine yol açıyor. Yiğit'in çalışması hem doğum günü anısı hem de Cumhuriyet'e bağlılık göstergesi olarak yorumlandı.

YAKUP KÖYÜNDE ÇİFTLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN 28 EKİM 1998 DOĞUMLU YİĞİT, &quot;GAZİ MUSTAFA KEMAL...

YAKUP KÖYÜNDE ÇİFTLİK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLAYAN 28 EKİM 1998 DOĞUMLU YİĞİT, "GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN BİZE ARMAĞAN ETTİĞİ EN GÜZEL DEĞERLERİN BİRİNCİSİ OLAN CUMHURİYET BUGÜN 103 YAŞINDA. CUMHURİYETİMİZİN 103. YAŞI KUTLU OLSUN" DİYE KONUŞTU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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