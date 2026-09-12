Tarsus'ta karşı şeride geçen otomobil başka araçla çarpıştı: bir çocuk öldü, altı yaralı

kaza yerinde çarpışma ve yaralananlar:

Mersin'in Tarsus ilçesinde D-400 kara yolunun Şahin Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Tarsus istikametine seyir halindeki F.Y. (37) yönetimindeki 33 ANT 311 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçti. Araç bu sırada Adana istikametine ilerleyen Y.S. (44) idaresindeki 01 BDG 464 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar oluşurken, sürücüler Y.S. ve F.Y. ile birlikte H.Y. (39), E.Y. (61), E.Y. (15) ve 1 yaşındaki A.Y. yaralandı. Kazada 6 yaşındaki E.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

müdahale, nakil ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanlarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE OTOMOBİLİN KARŞI ŞERİDE GEÇEREK BAŞKA BİR ARAÇLA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, 7 KİŞİ YARALANDI.