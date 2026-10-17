Tarsus'un mantarları Bartın'da gastronomiyle buluştu

festivalde öne çıkan sunumlar:

Tarsus Belediyesi, 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde Bartın'ın Ulus ilçesinde düzenlenen Doğa Kenti Ulus Lezzet Rotası Festivali'ne katılarak ilçede yetiştirilen mantarları ve tarımsal üretim çalışmalarını katılımcılara tanıttı. Etkinlikte belediyenin tarımsal üretim altyapısı ve yerel ürünlerin gastronomideki kullanımı ön plana çıktı.

mantar yetiştiriciliği ve gastronomi uygulamaları:

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaların temsilcisi olarak Mantar Üretim Tesisi Sorumlusu Sibel Güvençli festivalde yer aldı ve Yöresel En İyi Mantar Yemeği kategorisinde jüri üyeliği yaptı. Etkinlik boyunca Tarsus'ta üretilen taze ve kurutulmuş mantarların farklı yemeklere nasıl dönüştürülebileceğine dair uygulamalar paylaşıldı ve katılımcıların beğenisine sunuldu.

Gönüllü eğitmen statüsünde görev yapan Musa Güvençli (Mersin Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı) festivalde Tarsus'ta yetiştirilen mantarlarla hazırladığı yemeklerden örnekler sundu. Sunumlar, mantar yetiştiriciliğinin gastronomiye entegrasyonunu gösterdi ve yerel ürünlerin farklı değerlendirme yollarına dikkat çekti.

kurutma ve paketleme örnekleri:

Festivalde ayrıca Tarsus Belediyesi Meyve Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisi'nde hazırlanan ürünler tanıtıldı. Kestane mantarı, istiridye mantarı ve şapkalı mantar türlerinin hem taze hem de kurutulmuş örnekleri katılımcılara sunularak tarımsal ürünlerin işlenerek çeşitlendirilmesi gösterildi. Bu sunumlar, üretim ile tüketim arasındaki bağın güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Etkinlik, Tarsus'un tarımsal üretim kapasitesini ve gastronomi odaklı değerlendirme yaklaşımlarını paylaşması açısından önemli bir platform sağladı.

TARSUS BELEDİYESİ, BARTIN'IN ULUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN DOĞA KENTİ ULUS LEZZET ROTASI FESTİVALİ'NE KATILARAK İLÇEDE YETİŞTİRİLEN MANTARLARI VE TARIMSAL ÜRETİM ÇALIŞMALARINI TANITTI.