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Taş kırma tesisinde hırsızlık iddiası: 30 kilo bakır kablo çalan çalışan tutuklandı

Samsun Atakum'da taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taş kırma tesisinde hırsızlık iddiası: 30 kilo bakır kablo çalan çalışan tutuklandı

olayın detayları:

Olay, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde bulunan taş kırma tesisinde gerçekleşti. Tesiste çalışan N.Ç. (41) iddialara göre iş yerinden 30 kilo bakır kablo alındığı için şüpheli konumuna düştü.

Hırsızlık bildiriminin ardından bölgeye intikal eden Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı.

soruşturma ve adli süreç:

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı duruşmada tutuklanarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şahıs tutuklandı

Taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şahıs tutuklandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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