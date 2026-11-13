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Taşköprü'de tartışma sonrası bacağından silahla yaralanma olayı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dün akşam Pulcular Mahallesi'nde çıkan tartışmada Y.K., ateş ederek A.K.'yi bacağından yaraladı; şüpheli gözaltına alındı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Taşköprü'de tartışma sonrası bacağından silahla yaralanma olayı

olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Belediye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., silahla ateş ederek A.K.'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis ekipleri bölgeye intikal etti. Yaralı A.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve müdahale:

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gelişmelerle ilgili incelemeler sürüyor; yetkili birimler, olayın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇIKAN TARTIŞMA SONRASINDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURARAK...

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE ÇIKAN TARTIŞMA SONRASINDA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURARAK YARALAYAN ŞÜPHELİ, EMNİYET GÜÇLERİNCE GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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