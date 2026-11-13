Taşköprü'de tartışma sonrası bacağından silahla yaralanma olayı

olayın gelişimi:

Olay, dün akşam saatlerinde Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Pulcular Mahallesi Belediye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. ile Y.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K., silahla ateş ederek A.K.'yi bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis ekipleri bölgeye intikal etti. Yaralı A.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturma ve müdahale:

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Y.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Gelişmelerle ilgili incelemeler sürüyor; yetkili birimler, olayın nedenine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

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