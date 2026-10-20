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Tatvan'da asılsız çocuk saldırısı iddiasını paylaşana gözaltı kararı

Tatvan'da 12 yaşındaki bir çocuğa yönelik asılsız paylaşım üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, sayfa yöneticisi hakkında gözaltı kararı verdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tatvan'da asılsız çocuk saldırısı iddiasını paylaşana gözaltı kararı

Tatvan'da asılsız iddia paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, sosyal medyada "Tatvan sayfası" adlı hesaptan paylaşılan ve 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırı yapıldığı ve çocuğun hayatını kaybettiği yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı bildirildi. İddianın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilerek olay üzerine hukuki süreç başlatıldı.

soruşturmanın kapsamı:

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, paylaşımı yapan sayfa yöneticisi hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltı kararı verildi. Yetkililer, paylaşıma ilişkin teknik ve hukuki incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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