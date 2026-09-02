Tatvan'da köy altyapısı ve ulaşım projeleri yerinde incelendi

Tatvan kaymakamlığı köylerdeki çalışmaları yerinde inceledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Tatvan Kaymakamlığı himayelerinde ve Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinasyonunda yürütülen altyapı ve ulaşım çalışmaları saha incelemeleriyle değerlendirildi. Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer sahada yetkililerden bilgi alarak projelerin ilerleme durumunu yerinde gördü.

saha incelemeleri ve yürütülen çalışmalar:

Demirer'in denetlediği ilk nokta Dönertaş köyü oldu; burada içme suyu isale hattında yapılan bakım ve onarım çalışmaları incelendi. Ardından özel idare şantiyesine geçilerek şantiye binasının yapım süreci hakkında teknik bilgiler alındı. Koyunpınar köyünde ise içme suyu tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen güneş enerjisi santrali (GES) çalışması yerinde gözlemlendi.

Eğritaş köyü ziyaretinde köy içi ulaşımı doğrudan etkileyecek kilitli parke taşı döşeme ve yol düzenleme faaliyetleri takip edildi. Saha ekipleri, hem malzeme hem de işçilik kalitesine ilişkin notlar alarak devam eden işleri hızlandırmaya yönelik koordinasyon sağladı.