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Pelitözü yolunda pmt serimi başladı, sıcak asfalt için hazırlıklar sürüyor

Pelitözü köyünde 4 kilometrelik grup yolunda PMT serim çalışmaları başladı; viraj düzenlemeleri tamamlanıyor, ardından uygun havada sıcak asfalt uygulanacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 15:40

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Pelitözü yolunda pmt serimi başladı, sıcak asfalt için hazırlıklar sürüyor

çalışma detayları:

Bolu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü saha ekipleri tarafından Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü grup yolunda, sıcak asfalt öncesi PMT (Plentmiks Temel) serim çalışmalarına başlandı. Çalışmalar, kurumun yıllık çalışma programı kapsamında yürütülüyor ve güzergâh yaklaşık 4 kilometrelik bir uzunluğa sahip.

PMT seriminin tamamlanmasının ardından, mevsim ve hava koşulları dikkate alınarak güzergâhta BSK (Sıcak Asfalt) serim çalışmalarına geçilmesi planlanıyor. Ekipler ayrıca yol üzerindeki virajları düzenliyor ve engebeli bölümlerde iyileştirme yapıyor; bu hazırlıklar sıcak asfalt öncesi zeminin sağlamlaştırılmasını hedefliyor.

yerel değerlendirmeler ve ekip yapısı:

Pelitözü Köyü Muhtarı Vedat Aldemir, yolun yıllardır kullanılan, virajlı ve engebeli yapıda olduğunu belirterek, Köylülerimiz bizden istiyor. Bizde Özel İdare’den istiyoruz yapılıyor dedi.

İl Genel Meclis Üyesi Vedat Özkan ise köy yollarının ihtiyaçlara uygun şekilde asfaltlanması için çalışmaların planlandığını ifade ederek Mudurnu Pelitözü köyümüzün 4 kilometrelik asfalt yapım çalışmasında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 40 kişilik ekiple çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah birkaç gün içerisinde tamamlanacak dedi.

Yetkililer, PMT çalışmaları tamamlandıktan sonra hava koşullarının elverişli olması durumunda sıcak asfalt uygulamasına hızlıca geçileceğini belirtiyor ve yolların güvenli kullanımına katkı sağlayacak iyileştirmelerin öncelikli olduğunu vurguluyor.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNE BAĞLI PELİTÖZÜ KÖYÜ GRUP YOLUNDA, SICAK ASFALT ÖNCESİ PMT (PLENTMİKS...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNE BAĞLI PELİTÖZÜ KÖYÜ GRUP YOLUNDA, SICAK ASFALT ÖNCESİ PMT (PLENTMİKS TEMEL) SERİM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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