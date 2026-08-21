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Tavas Taş Hanı (Mestanağa Hanı) sessiz bir restorasyon çağrısı

Denizli'nin Tavas ilçesindeki tescilli Tavas Taş Hanı (Mestanağa Hanı), yıllardır bakımsızlığa terk edilerek çürümeye başladı; bölge restorasyon bekliyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:25

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tavas Taş Hanı (Mestanağa Hanı) sessiz bir restorasyon çağrısı

Tavas Taş Hanı'nın güncel hali:

Denizli'nin Tavas ilçesinde halk arasında Mestanağa Hanı olarak da anılan Tavas Taş Hanı, yıllardır süren ihmal sonucunda ağır bir çürümeyle karşı karşıya. Yapının pencereleri boşalmış, duvarları ve taş örgüsü bitki örtüsüyle kaplanmış durumda ve han, yerel gözlemcilere göre yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

mimari ve kültürel değerleri:

Tarihi han, bölgenin taş işçiliğinin seçkin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor ve geçmiş dönemin ticari ve kültürel canlılığına tanıklık etmiş bir yapı. Bu tür tescilli yapılar, yalnızca estetik bir miras değil; aynı zamanda yerel belleğin somut parçaları olarak gelecek kuşaklara aktarılması gereken kültürel değerler barındırıyor. Hanın özgün taş dokusu ve mimari detayları, korunması gereken önemli unsurlar arasında yer alıyor.

yerel beklentiler ve restorasyon çağrısı:

Bölge halkı ve tarih meraklıları, Tavas Taş Hanı'nın metruk görüntüsünün sona ermesi için yetkililerden acil restorasyon adımı beklediklerini belirtiyor. Uzmanların koruma altına alma ve restorasyon sürecini başlatması, yapının yeniden turizme kazandırılması ve Tavas'ın kültürel mirasının korunması açısından kritik görülüyor. Yerel aktörler, hanın onarımıyla hem tarihi dokunun güçleneceğini hem de bölge ekonomisine katkı sağlanacağını vurguluyor.

Bugünkü haliyle Tavas Taş Hanı, koruyucularını ve kaynak ayıracak kurumları beklemeye devam ediyor; restorasyonun bir an önce gündeme alınması, hem yapının ayakta kalması hem de Tavas'ın kimliğinin korunması için önem taşıyor.

TARİHİ TAVAS TAŞ HAN AYAĞA KALDIRILMAYI BEKLİYOR

TARİHİ TAVAS TAŞ HAN AYAĞA KALDIRILMAYI BEKLİYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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