Tavas'tan demokrasi ve hukuk vurgusu: Kadir Tatık gözaltıları üzüntüyle karşıladı

Başkanın değerlendirmesi:

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın sabah saatlerinde gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeleri üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Sosyal medya paylaşımında Tatık, "Merkezefendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeleri üzüntüyle takip ediyoruz. Halkımıza hizmet etme sorumluluğuyla görev yapan Sayın Şeniz Doğan’a ve çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Halk iradesine vurgu:

Tatık açıklamasında, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin demokrasinin temel dayanağı olduğunu vurguladı. Açıklama, gözaltı gelişmelerinin yakından takip edildiğini ve mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerinin iletildiğini içeriyor.

Başkanın kısa açıklaması, olayla ilgili üzüntü ve hukuka saygı çağrısını öne çıkarırken, kamuoyuna bilgi verme amacı taşıdı.

TAVAS BELEDİYE BAŞKANI KADİR TATIK'IN YAPMIŞ OLDUĞU SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI