Tavşanburnu'nda müziğin izleri: MilyonFest Didim dört günlük maratonu kapattı

MilyonFest Didim sona erdi

Didim Belediyesi katkılarıyla Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda düzenlenen MilyonFest Didim, 3 Eylül'de başlayıp 6 Eylül akşamı tamamlanan dört günlük programın ardından sona erdi. Festival, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen seyircileri bir araya getirirken gündüz etkinlikleri ve akşam konserleriyle dolu dolu bir program sundu.

doğa içinde festival atmosferi:

Tavşanburnu Tabiat Parkı, doğayla iç içe konumu sayesinde festival süresince hem konserlere hem de gün içi aktivitelere ev sahipliği yaptı. Gün boyunca düzenlenen atölye, açık hava etkinlikleri ve sosyal aktiviteler, akşam sahne programlarıyla birleşerek ziyaretçilere kesintisiz bir deneyim sağladı. Alanı dolduran izleyiciler, farklı kuşaklardan ve müzik zevklerinden gelen isimlerin performanslarını takip etti.

son gece ve sahne performansları:

Festivalin son günü, programındaki zengin müzik çeşitliliğiyle dikkat çekti. 6 Eylül akşamı sahne alan isimler arasında Grup Seksendört, Ceylan Ertem, Mavi Gri, Ayna ve Efes Bandosu yer aldı. Gün boyu süren etkinliklerin ardından yapılan konserlerle izleyiciler, festivalin kapanışını coşkulu bir şekilde yaşadı. Dört gün boyunca sahneye çıkan sanatçı ve grupların programı, MilyonFest Didim'in yaz takvimindeki yerini güçlendirdi.

yerel katılım ve değerlendirme:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay festival boyunca Tavşanburnu Tabiat Parkı'nı ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi, vatandaşlar ve Didim’e gelen misafirlerle sohbet etti. Başkan Gençay, festival sonrası yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: "Didim’de dört gün boyunca müzik ve eğlencenin bir arada olduğu güzel bir festival yaşadık. Hemşehrilerimizin ve kentimize gelen misafirlerimizin bu etkinliklerde bir araya gelmesinden mutluluk duyuyoruz. Didim’i kültür, sanat ve sosyal etkinliklerle buluşturmaya, kentimizin sosyal yaşamına ve turizmine katkı sağlayan organizasyonları desteklemeye devam edeceğiz."

Konserlerin tamamlanmasının ardından Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda dört gün boyunca süren müzik, eğlence ve sosyal yaşam temalı program resmen kapanmış oldu. MilyonFest Didim, son günkü güçlü sahne seçkisi ve geniş katılımıyla Didim’in kültür-sanat takvimine renk katan etkinliklerden biri olarak hatırlanacak.

DİDİM BELEDİYESİ’NİN KATKILARIYLA TAVŞANBURNU TABİAT PARKI’NDA DÜZENLENEN MİLYONFEST DİDİM, DÖRT GÜN SÜREN KONSER VE ETKİNLİKLERİN ARDINDAN SONA ERDİ. 3 EYLÜL’DE BAŞLAYAN FESTİVAL, TÜRKİYE’NİN FARKLI NOKTALARINDAN GELEN MÜZİKSEVERLERİ DİDİM’DE BULUŞTURURKEN, FARKLI MÜZİK TÜRLERİNDEN SANATÇI VE GRUPLARIN SAHNE PERFORMANSLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.