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Tavşancıl’a çok amaçlı 720 kişilik kültür ve etkinlik merkezi

Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir iş birliğiyle Tavşancıl'a 720 kişilik düğün salonu, spor, eğitim ve sosyal etkinlik alanları içeren merkez yapılacak.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tavşancıl’a çok amaçlı 720 kişilik kültür ve etkinlik merkezi

Projenin kapsamı:

Dilovası Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Tavşancıl Mahallesi'ne kazandırılacak tesis, yalnızca bir düğün salonu olmanın ötesinde çok yönlü bir merkez olarak planlandı. Mahalleyi ve çevresini hedefleyen proje, sosyal hayatı canlandırmayı, spor ve eğitim fırsatlarını genişletmeyi amaçlıyor.

Mekân düzeni ve birimler:

Binanın bodrum katında yer alacak alanda 720 kişilik düğün salonu, fuaye alanı, büfe, mescitler, gelin ve damat odaları, mutfak ile destek birimleri bulunacak. Zemin katta ise spor salonu, bekleme salonu, eğitim salonları, danışma ve ofis alanları, mescitler ve çeşitli destek birimleri yer alacak şekilde tasarlandı. Bu düzen, aynı mekânın farklı yaş grupları ve etkinlik tipleri için uygun olmasını sağlayacak.

Hedefleri ve yerel etki:

Projenin tamamlanmasıyla Tavşancıl ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarını gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca merkezde düzenlenecek spor faaliyetleri, eğitim programları ve sosyal etkinliklerin bölgenin kültürel ve sportif imkanlarını güçlendirmesi bekleniyor.

Belediye yetkililerinin değerlendirmesi:

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, projenin tek amaçlı bir tesis olmadığını vurgulayarak gençlerin spor yapabileceği, eğitim faaliyetlerine katılabileceği ve vatandaşların sosyal etkinliklerde buluşabileceği çok yönlü bir merkez oluşturacaklarını belirtti. Ömeroğlu, Tavşancıl'ın tarihi dokusu ve mahalle kültürünün ilçede önemli bir yere sahip olduğunu, projenin mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelere de hizmet vereceğini ifade etti.

Ömeroğlu, yatırımın hayata geçirilmesindeki iş birliği ve desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek Tavşancıl Mahallesi Düğün Salonu ve Kültür Merkezi'nin mahalleye ve Dilovası'na hayırlı olmasını diledi.

DİLOVASI BELEDİYESİ İLE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE TAVŞANCIL MAHALLESİ&#039;NE 720...

DİLOVASI BELEDİYESİ İLE KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE TAVŞANCIL MAHALLESİ'NE 720 KİŞİLİK DÜĞÜN SALONU VE KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRILACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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