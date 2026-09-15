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Tavşanlı balık pazarında yeni sezon bereketi

Tavşanlı Balık Pazarı'nda sezon açılışıyla palamut, hamsi, sardalya ve istavritte hareketlilik başladı; fiyat ve yenileme çalışmaları ilgi çekiyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tavşanlı balık pazarında yeni sezon bereketi

Sezon açılışıyla pazar canlandı:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balık pazarı yoğun hareketlilik yaşadı. Tezgahlar günlük taze balıklarla dolup taşarken, vatandaşlar uygun fiyatlar ve çeşit bolluğu nedeniyle pazara akın etti.

Yeni sezonla palamut, hamsi, sardalya ve istavrit başta olmak üzere bol çeşidin tezgahlarda görüldüğü bildirildi. Satıcılar, taze balığın yanı sıra hijyen ve sunum kalitesini artırmak için pazar alanında süregelen yenileme çalışmalarından da söz ediyor.

Fiyatlar ve ürün dağılımı:

Bu yıl palamut rekoltesindeki artış, fiyatlara olumlu yansıdı. Tezgahlarda palamutun tanesi 100 ila 150 lira arasında satılırken, iri hamsi, sardalya ve istavritin kilosu 200 lira seviyesinden alıcı buluyor. Esnaf, özellikle palamutta görülen bolluğun tüketimi teşvik ettiğini belirtiyor.

Balıkçılar, taze ürün temininin günlük olarak sağlandığını ve fiyatların mevsimsel arz-talep değişimleriyle şekillendiğini ifade etti. Pazarı gezen tüketiciler, hem fiyat hem de ürün kalitesinden memnun olduklarını söylüyor.

Halk sağlığı ve tüketim önerileri:

Pazar esnafı Niyazi Turgut, balığın kalp ve damar sağlığı için önemli olduğunu vurguladı ve haftada en az iki gün balık tüketilmesini önerdi. Turgut, özellikle palamut ve hamsinin B12 vitamini açısından zengin olduğunu, bu vitaminin unutkanlığı önlemeye ve vücudun direncini artırmaya yardımcı olduğunu belirtti.

Ayrıca esnaf, yenilenen pazar alanında hem çiğ hem de pişmiş balık hizmeti sunularak farklı tüketici taleplerinin karşılanacağını söyledi.

Esnafın görüşleri ve beklentiler:

İsmail Şen, "Tavşanlı halkımızın karşısına günlük taze balıklarımızla çıktık. Fiyatlarımız oldukça uygun. Palamutlarımız bu sene çok bol, herkesi balık yemeye davet ediyoruz" diyerek sezonun bereketli geçtiğini aktardı. Esnaf, pazarın yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmet kalitesinin daha da artacağını kaydetti.

Tavşanlı Balık Pazarı'ndaki hareketliliğin, önümüzdeki günlerde havaların daha da soğumasıyla birlikte artması bekleniyor; esnaf sezon boyunca taze ürün ve hijyen odaklı hizmet sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

TAVŞANLI BALIK PAZARI’NDA SEZON HAREKETLİLİĞİ

TAVŞANLI BALIK PAZARI’NDA SEZON HAREKETLİLİĞİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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