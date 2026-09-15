ING Türkiye'den çalışanlara bütüncül iyi olma hali: beş odaklı destek

yaklaşımın odağı:

ING Türkiye, çalışan deneyimini stratejisinin merkezine koyarak iyi olma halini beş temel eksende yeniden kurguladı. Banka, finansal sağlık, fiziksel sağlık, mental dayanıklılık, sosyal bağlar ve kariyer gelişimi olarak tanımlanan bu odaklarla çalışanların yaşamlarının farklı alanlarında desteklenmesini hedefliyor.

uygulamalar ve çalışanlara sunulan destek:

Finansal sağlık alanında banka, yatırım danışmanlığı webinarları, finansal eğitimler ve çalışanlara özel avantajlar sunuyor. Fiziksel ve mental sağlık boyutunda ise özel sağlık sigortasına ek olarak dijital sağlık danışmanlığı ve spor salonu üyeliği desteği gibi uygulamalar hayata geçiriliyor. Çalışanların farklı ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla geliştirilen Flexi İzin uygulaması kapsamında yasal izin haklarına ek olarak "Sağlığımı Düşünüyorum" izni gibi esnek seçenekler sunuluyor.

sosyal bağlar ve kurum içi kuruluşlar:

Sosyal bağları güçlendirmek için ekip etkinlikleri ve şirket içi kulüpler düzenleniyor; bu uygulamalar çalışanların bir araya gelmesini ve kurum içindeki ilişkilerin derinleşmesini amaçlıyor. Etkinlikler, günlük iş akışının dışına çıkarak ortak ilgi alanları etrafında dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

kariyer gelişimi ve öğrenme modelleri:

Kariyer gelişimi alanında ING Türkiye, eğitim platformları ve hem yurt içi hem yurt dışı kariyer fırsatlarıyla çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimini destekliyor. Flexi Kariyer uygulamaları farklı kariyer deneyimleri ve esnek gelişim yolları sunarken, klasik öğrenme anlayışının ötesine geçen Growth Studio merakı teşvik eden, deneyimleyerek öğrenmeyi destekleyen ve birlikte üretmeyi ön plana çıkaran dinamik bir ortam sağlıyor.

küresel programlarla entegrasyon:

Bankanın iyi olma hali yaklaşımı, global programlarla da pekiştiriliyor. Eylül ayında düzenlenen Global Wellbeing Challenge, farklı ülkelerdeki ING çalışanlarını daha aktif yaşam, güçlü sosyal bağlar ve takım ruhu etrafında buluşturdu. Program kapsamında çalışanlar bir ay boyunca toplam 4 milyar adım hedefine birlikte ulaşmak için hareket etti; bu girişim, iyi olma halini günlük yaşamın bir parçası haline getirmeyi ve global çalışan topluluğu arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyor.

yönetimin perspektifi:

ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hale Ökmen Ataklı, iyi olma halini geleceğin çalışma deneyiminin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurguladı. Ataklı şu ifadeleri kullandı: "Bugün güçlü bir çalışan deneyimi sunabilmek, çalışanların yalnızca iş hayatındaki değil, yaşamlarının farklı alanlarındaki ihtiyaçlarını da anlayabilmeyi gerektiriyor. Biz de bu yaklaşımla iyi olma halini çalışan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Finansal sağlıktan fiziksel ve mental sağlığa, sosyal bağlardan kariyer gelişimine uzanan bütüncül yaklaşımımızla çalışanlarımızın farklı yaşam evrelerinde değişen ihtiyaçlarının yanında olmayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızı dinleyerek şekillendirdiğimiz bu yaklaşımı sürekli geliştiriyor, insanların kendilerini iyi hissettikleri, gelişebildikleri ve potansiyellerini ortaya koyabildikleri bir çalışma ortamı oluşturmaya odaklanıyoruz."

ING Türkiye, sunduğu uygulamaları çalışan geri bildirimleriyle şekillendirmeye devam edeceğini belirtiyor; amaç, insanların hem işte hem yaşamlarında sürdürülebilir şekilde iyi hissetmelerini sağlayacak bir çalışma ortamı sunmak.

ING TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI HALE ÖKMEN ATAKLI