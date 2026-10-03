Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

tavşanlı yatırım alanı kütahya'nın ekonomik haritasını yeniden şekillendiriyor

Resmî Gazete'de ilan edilen 287 hektarlık Tavşanlı Yatırım Alanı, endüstri bölgesi statüsüyle üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:52

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 11:05

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

tavşanlı yatırım alanı kütahya'nın ekonomik haritasını yeniden şekillendiriyor

toplantı ve katılımcılar:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Resmî Gazete'de ilan edilen Tavşanlı Yatırım Alanı ve bölgede planlanan Endüstri Bölgesi tartışıldı. Programa AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Behiç Barut, AK Parti Domaniç İlçe Başkanı Numan Köksal, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Kuruçay Belediye Başkanı Rengül Atıcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe ile belediye başkan yardımcıları ve oda temsilcileri katıldı.

alanın durumu ve hedeflenen statü:

Yetkililer, yatırım alanının ilk aşamasının tamamlandığını ve 287 hektarlık kısmın Resmî Gazete'de yayımlandığını belirtti. Projenin 34 aylık takip süreciyle ele alındığı vurgulandı; amaç alanın yüksek teknoloji, katma değerli üretim ve ihracat odaklı bir Endüstri Bölgesi'ne dönüştürülmesi olarak açıklandı. Ayrıca geçmişte kullanılan ancak atıl durumda bulunan maden sahalarının yeniden üretime kazandırılması, lojistik bağlantılar, doğal gaz ve enerji altyapısı ile ulaşım imkanlarının güçlendirilmesi hedefleri paylaşıldı.

altyapı, konut ve eğitim planları:

Programda, bölgede yatırımcılar için kapsamlı bir üretim ekosistemi oluşturulacağı, bu çerçevede 575 TOKİ konutu ve teknik eğitim altyapısının önemli rol oynayacağı ifade edildi. Yetkililer, altyapı sınıflandırmasının belirleneceği ikinci aşamada alanın endüstri bölgesi mi, savunma sanayi organize sanayi bölgesi mi, ihtisas organize sanayi bölgesi mi yoksa serbest bölge mi olacağının karara bağlanacağını belirtti; Kütahyalıların tercihi endüstri bölgesi yönünde oldu.

istihdam projeksiyonları ve bölgesel etki:

Mehmet Demir projeyi değerlendirirken, projenin sadece Tavşanlı'ya değil Kütahya'nın tamamına katkı sağlayacağını söyledi ve bu çalışmanın Kütahya'nın gelecekteki vizyonunu değiştireceğini vurguladı. Türkiye genelinde 419 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bunların 7'sinin Kütahya'da yer aldığını belirten Demir, OSB sayısının geçen yıl 45 iken şu an 58 olduğunu ve bölge için 59'uncu endüstri bölgesini talep ettiklerini aktardı.

Demir, projenin yaratabileceği istihdam potansiyeline dikkat çekerek örnek verdi: önümüzdeki yıllarda iki firmanın bölgede faaliyete geçmesi ve toplamda 20 bin kişilik istihdam sağlaması halinde, Tavşanlı ve çevresindeki ilçelerde önemli bir nüfus hareketliliği ve geriye göçün başlamasının mümkün olduğunu söyledi. Bu bağlamda yatırım ve istihdamın bölgesel kalkınma, göçün tersine çevrilmesi ve yerel ekonominin canlanması açısından kritik olduğu vurgulandı.

Program genelinde, Kütahya merkez ve ilçelerinin birlikte büyümesi, her ilçenin sahip olduğu potansiyelin yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürülmesi hedefi yinelendi ve alanın doğru statü ile altyapılandırılması halinde yatırımcı çekme ve üretimi hızlandırma beklentisi paylaşıldı.

KÜTAHYA&#039;NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE, RESMÎ GAZETE’DE YAYINLANARAK İLAN EDİLEN &#039;TAVŞANLI YATIRIM ALANI&#039;...

KÜTAHYA'NIN TAVŞANLI İLÇESİNDE, RESMÎ GAZETE’DE YAYINLANARAK İLAN EDİLEN 'TAVŞANLI YATIRIM ALANI' VE BÖLGEDE KURULMASI PLANLANAN ENDÜSTRİ BÖLGESİ’NE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da kış hazırlığı ustaların işini canlandırdı
images

savaşın etkilerine rağmen cari açığın yönetilebilir kalacağı öngörüsü
images

Bafra'da 600 traktörle 4 kilometrelik uyarı konvoyu: çeltik alım fiyatı beklenti...
images

Yağışlar ve soğuklar Van’da tamir atölyelerini canlandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir itfaiyesi İZSU ile saniyelerin belirlediği tatbikatta hız ve koordinasyonu test etti

Adana'da koku ve çöp: Yüreğir'de sulama kanalı esnafı ve sakinleri mağdur ediyor

Aksaray'da huzur artıyor: asayişte düşüş, çetelere sıfır tolerans

MİT arşivlerinden çıkan belgeler yakın tarihin perde arkasını aydınlatıyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi