Burmahan kirazı coğrafi işaretle markalaşma yolunda

Burmahan kirazı coğrafi işaret başvurusu için sahada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetişen Burmahan kirazı için coğrafi işaret tescili amacıyla başvuru çalışmaları başlatıldı. Köyün yer aldığı Burmahan Mahallesi, Manavgat'a 68 kilometre uzaklıkta ve 770 rakımlı. Ticari üretim 1986-1987 yıllarında ilk fidanların dikilmesiyle başladı.

üretim ve tarihçe:

Manavgat Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2000'li yıllarda yapılan fidan dağıtımları ile üretim alanı genişletildi. Günümüzde Burmahan kirazı yaklaşık 1.500 dekar alanda yetişiyor ve yıllık üretim hacmi yaklaşık 900 ton düzeyinde.

Erkenciliği nedeniyle pazarda yer bulan ürün, halihazırda 35 ülkeye ihraç ediliyor ve yöresel özellikleriyle tanınıyor.

coğrafi işaretin amaçları:

Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakan Kapaklı başvuru sürecinde üreticilerle birlikte sahada görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Çalışmalar, üreticilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılarak Burmahan kirazının yöresel özelliklerinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

İlçe tarım birimlerinin teknik personelleri üretim alanlarında değerlendirmeler yapmaya devam ediyor ve coğrafi işaret başvuru süreci sürdürülüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YETİŞTİRİLEN VE 35 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLEN BURMAHAN KİRAZI İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURU ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.