Tavşanlı’da hayvan sağlığını korumaya yönelik şap aşısı ve küpeleme çalışmaları

çalışmanın kapsamı:

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, veteriner hekimler tarafından yürütülen saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor ve yeni doğan buzağıların küpeleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ekipler ilçe genelinde planlı ziyaretlerle işletmeleri dolaşarak aşı ve küpeleme hizmetlerini aralıksız şekilde sağlıyor.

hedefler ve bilgilendirme:

Çalışmaların öncelikli hedefi, hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele ederek hayvan sağlığını korumak ve üretimin güvenilirliğini artırmak. Ayrıca küpeleme ile hayvancılık faaliyetlerinin resmi kayıtlara alınması ve sürü takibinin kolaylaşması amaçlanıyor.

Saha ekipleri, uygulama sırasında yetiştiricilere aşı takvimi, küpeleme prosedürleri ve hayvan sağlığına ilişkin temel önlemler hakkında bilgi veriyor; böylece hem sürü sağlığı hem de üretim kayıtları güçlendiriliyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve güvenilir üretimin desteklenmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

TAVŞANLI’DA ŞAP AŞILAMASI VE BUZAĞI KÜPELEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR