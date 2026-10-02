Genç mühendisler dronlarla ve robotlarla Türkiye'nin teknolojik yarınlarını inşa ediyor

Başkan Görgün etkinlikleri yerinde takip etti:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya paylaşımında STM tarafından düzenlenen World Drone Cup ve ROBOLİG etkinliklerinde genç mühendis adaylarıyla bir araya geldiğini bildirdi. Görgün, gençlerin projelerini yakından görmenin ve sahadaki uygulamalarla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekti.

FPV gözlüğüyle pilotun bakış açısı:

World Drone Cup sırasında Görgün, FPV gözlüğünü takarak pilotun perspektifinden uçuşu deneyimledi. Bu deneyim, yarışmanın teknik yetkinliklerin ötesinde kullanıcı deneyimi ve gerçek zamanlı geri bildirim açısından da gençlere fırsat sunduğunu ortaya koydu.

ROBOLİG'de tasarımların hikayeleri:

ROBOLİG alanında gençlerin kendi tasarladıkları robotlar yakından incelendi; katılımcıların geliştirme süreçleri, karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yaklaşımları dinlendi. Görgün, paylaşımında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak gençlerin yanında olduklarını ve savunma sanayimizin en büyük gücünün onların aklı ve yüreği olduğunu vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, "ROBOTLARIYLA, DRONLARIYLA GELECEĞE UZANAN GENÇ MÜHENDİS ADAYLARIMIZ, TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNUN YARINLARINI BUGÜNDEN YAZIYOR" DEDİ.