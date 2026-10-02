Dolar 49,1367 +0,12%
Euro 55,3360 +0,22%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.578,84 -0,90%
EUR/USD 1,1259 +0,12%
Brent Petrol 102,35 +0,04%
--°

Genç mühendisler dronlarla ve robotlarla Türkiye'nin teknolojik yarınlarını inşa ediyor

Görgün, World Drone Cup’ta FPV deneyimi yaşayıp ROBOLİG’de gençlerin tasarladığı robotları inceleyerek, SSB olarak gençlere destek vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 18:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: İrem Özkan

Genç mühendisler dronlarla ve robotlarla Türkiye'nin teknolojik yarınlarını inşa ediyor

Başkan Görgün etkinlikleri yerinde takip etti:

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya paylaşımında STM tarafından düzenlenen World Drone Cup ve ROBOLİG etkinliklerinde genç mühendis adaylarıyla bir araya geldiğini bildirdi. Görgün, gençlerin projelerini yakından görmenin ve sahadaki uygulamalarla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekti.

FPV gözlüğüyle pilotun bakış açısı:

World Drone Cup sırasında Görgün, FPV gözlüğünü takarak pilotun perspektifinden uçuşu deneyimledi. Bu deneyim, yarışmanın teknik yetkinliklerin ötesinde kullanıcı deneyimi ve gerçek zamanlı geri bildirim açısından da gençlere fırsat sunduğunu ortaya koydu.

ROBOLİG'de tasarımların hikayeleri:

ROBOLİG alanında gençlerin kendi tasarladıkları robotlar yakından incelendi; katılımcıların geliştirme süreçleri, karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yaklaşımları dinlendi. Görgün, paylaşımında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olarak gençlerin yanında olduklarını ve savunma sanayimizin en büyük gücünün onların aklı ve yüreği olduğunu vurguladı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, &quot;ROBOTLARIYLA, DRONLARIYLA GELECEĞE UZANAN GENÇ MÜHENDİS...

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN, "ROBOTLARIYLA, DRONLARIYLA GELECEĞE UZANAN GENÇ MÜHENDİS ADAYLARIMIZ, TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNUN YARINLARINI BUGÜNDEN YAZIYOR" DEDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

SOLOTÜRK sahnede rol model oldu: gençlere gökyüzünü hedefleyin çağrısı
images

Yağmurun altında SOLOTÜRK coşkusu binleri bir araya getirdi
images

Tayfun blok 3 envantere girerken Roketsan test ve üretimi hızlandırdı
images

Gençlerin iklim projeleri Samsun'da uygulamaya dönük fikirlerle yarıştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

SOLOTÜRK sahnede rol model oldu: gençlere gökyüzünü hedefleyin çağrısı

Sağlık yatırımlarında Türkiye ile eşgüdüm: Girne ve Güzelyurt devlet hastaneleri açıldı

Maraş ve ekibi Aydın Sanayi Odası seçimlerinde yeniden güven tazeledi

Bodrum’da kantinlere kapsamlı zabıta denetimi: ruhsatsız işletmeler ve tarih geçmiş ürünler tespit edildi

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı