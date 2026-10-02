Gençlerin iklim projeleri Samsun'da uygulamaya dönük fikirlerle yarıştı

EU Climate Ideathon 2026 samsun yerel finali:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyet gösteren Samsun AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen EU Climate Ideathon 2026 Samsun Yerel Finali, gençlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye dair yenilikçi fikirlerini sergiledi. Etkinlikte Samsun ve çevre illerden gelen 40 üniversite öğrencisi 10 takım halinde projelerini jüriye sundu. Katılımcılar projelerini Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım, Şehirler ve Yaşam Alanları, Temiz Enerji ve Kaynak Verimliliği, Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi, Ekosistemler ve Biyoçeşitlilik ile Sürdürülebilir Topluluklar ve Adil Dönüşüm başlıklarında sundu.

Gençlerin projeleri ve değerlendirme süreci:

Program 22 Temmuz 2026 tarihinde başlayan çevrim içi eğitimlerle başladı. Öğrenciler, uzman eğitimleri ve mentorluk desteğiyle yaz boyunca proje geliştirdi; fikirler yenilikçilik ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirildi. Yerel final, öğrenci sunumlarının yanı sıra akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşların bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduğu bir platform işlevi gördü. Etkinlik gençlerin takım çalışması, proje geliştirme ve sunum becerilerinin gelişmesine katkı sağladı.

Kazanan ve Antalya'da temsil:

Değerlendirme sonucunda Samsun Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Amisos Urban Equity grubu birinci seçildi. Birinci olan ekip, Kasım ayında Antalya'da COP31 ile eş zamanlı gerçekleştirilecek ulusal etapta Samsun'u temsil etme hakkı kazandı. Yarışma, yerel düzeyde geliştirilen yenilikçi fikirlerin görünürlüğünü artırmayı ve gençleri iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine daha aktif katılmaya teşvik etmeyi hedefliyor.

Samsun TSO'nun değerlendirmesi:

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iklim değişikliğinin çevresel olduğu kadar ekonomik ve sosyal boyutları olduğunu vurguladı. Murzioğlu, gençlerin bilgi ve enerjisiyle iklim sorunlarına çözüm aramalarının büyük değer taşıdığını belirterek bu tür programların gençlerin Avrupa Birliği iklim politikaları ve yeşil dönüşüm konularında bilgi sahibi olmalarına katkı sağladığını ifade etti. Oda çatısı altındaki Samsun AB Bilgi Merkezi aracılığıyla sürdürülebilirlik odaklı projelerin desteklenmesinin önemine değindi.

SAMSUN TSO ÇATISI ALTINDA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜREN SAMSUN AB BİLGİ MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EU CLİMATE IDEATHON 2026 SAMSUN YEREL FİNALİ, GENÇLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE ALANINDAKİ YENİLİKÇİ PROJE FİKİRLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.