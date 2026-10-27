Aileden başlayan çözüm: okullarda ekran süresini azaltma çağrısı

Yeşilay, Seyhan’da okul güvenliği ve bağımlılık gündemini değerlendirdi

Seyhan Kaymakamlığı koordinasyonunda Şehit Yunus Uğur Ortaokulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Okul Güvenliği, Bağımlılık Değerlendirme ve İstişare Toplantısı"nda, Adana genelindeki okulların bağımlılıkla mücadelede rolü ve atılacak adımlar masaya kondu. Toplantıya ilçe okul müdürleri, Yeşilay kulübü danışman öğretmenleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

toplantının ana gündem maddeleri:

Görüşülen başlıklar arasında Yeşilay kulüplerinin aktifleştirilmesi, bağımlılıkla mücadele eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve "Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi" gibi kampanyaların okullarda uygulanması yer aldı. Toplantıda okul bazında uygulanabilecek proje ve faaliyet örnekleri paylaşıldı; amaç, gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik sürdürülebilir modeller geliştirmek olarak açıklandı.

ebeveynlere çağrı ve ekran süresi uyarısı:

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım, toplantı sonrası İHA muhabirine yaptığı açıklamada ilçedeki yaklaşık 400 okulun müdürleri ve Yeşilay kulübü danışman öğretmenleriyle çalıştıklarını belirtti. Yıldırım, okulları bağımlılığın önlenebileceği en önemli alanlardan biri olarak nitelendirdi ve "Okullarda bağımsızlık iklimi oluşturmak istiyoruz" dedi.

Yıldırım ayrıca, ekran süresine ilişkin çarpıcı bir veriye dikkat çekti: "Dünya genelinde haftalık ekran süresi 19 saat civarındayken Türkiye’de bu süre 25 saatin üzerine çıkmış durumda. Ekran sürelerini azaltmak gerekiyor. Ancak bunu yalnızca öğrencilerden beklememeli, ailelerden ve ebeveynlerden başlamalıyız. Ben de bir ebeveynim. Aileler olarak ekran süresini azaltmalı ve çocuklarımızın sağlıklı alışkanlıklar kazanmasına katkı sağlamalıyız."

Toplantıda vurgulanan bir diğer nokta ise bağımlılıkla mücadelede yalnızca güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı, aynı zamanda kapsamlı farkındalık ve talep azaltma çalışmaları yürütülmesinin gerekliliğiydi. Yeşilay’ın kent düzeyindeki çalışmaları, zararlı madde kullanımına yönelik talebin azaltılmasını hedefleyen eğitim ve kampanyalar etrafında şekilleniyor.

Yetkililer, okulların aktif rol almasıyla hem gençlerin risklere karşı korunmasının hem de ailelerin bilinçlenmesinin sağlanacağına dikkat çekiyor; bu yaklaşımın, toplumda kalıcı bir kültürel değişim yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ ADANA ŞUBE BAŞKANI DOKTOR YUNUS EMRE YILDIRIM, TÜRKİYE’DE HAFTALIK EKRAN SÜRESİNİN 25 SAATİN ÜZERİNE ÇIKTIĞINI BELİRTEREK, "ÖĞRENCİLERDEN ÖNCE AİLELERDEN, EBEVEYNLERDEN BAŞLAMAK GEREKİR" DEDİ.